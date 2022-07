La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, cuestionó en duros términos la gestión de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, respecto a la “lucha contra la delincuencia”.

Tras los hechos ocurridos en el barrio Bellavista, la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) manifestó a Mega que “para luchar contra la delincuencia se requieren varias cosas. Primero, determinación de que no te van a ganar. Segundo, saber, porque hay cuatro fenómenos distintos que hay que conocer para poder prevenir. Tercero, necesitas medios, gente entrenada y equipamiento necesario”.

En ese sentido, indicó, “si no se mete o el presidente o presidenta con todo el corazón, vamos a perder la batalla y diría que estamos cerca de perderla, esto se está escapando de las manos”.

“No veo en el presidente Boric una determinación para luchar contra esto, como tampoco lo vi en los presidentes que lo antecedieron”, agregó.

Respecto a esto, la alcaldesa aseguró que en el Gobierno “claramente no tienen el conocimiento, nada. Uno no puede poner a una persona que no tiene experiencia, que no sabe nada y que no le interesa, a cargo de esta materia”.

“Estoy hablando de la ministra del Interior, no sabe ni le interesa. Tiene una visión muy ingenua, como cuando se fue a Temucuicui. No hablo en contra de ella, puede ser una muy buena ministra en otra materia, no lo sé. El único que sabe de los tres es el subsecretario (Manuel) Monsalve, sabe un poco más, pero no es el que está a cargo”, continuó.

Finalmente, Matthei afirmó que una de las medidas a ejecutar es intervenir barrios y sectores conflictivos. “No tenemos por qué descubrir la pólvora, esto se ha hecho en otras ciudades y ha sido un éxito, se puede y se debe. No hay nada más importante que la seguridad, es el problema uno de Chile y lo tenemos que abordar con seriedad”, concluyó.