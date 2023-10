En septiembre, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, remeció a su sector en Tolerancia Cero de CNN Chile, asegurando que no pondría su capital político por un proceso constitucional que fracasaría. “Yo no estoy diciendo que esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que yo estoy diciendo es que está que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar. No tiene ninguna probabilidad de aprobarse”, expresó.

Pese a ello, representantes de Chile Vamos han mostrado confianza en que la jefa comunal terminará por pronunciarse A favor de la propuesta constitucional, algo que la misma militante de la UDI todavía no ha explicitado. Todo esto a dos meses del plebiscito de salida y donde la opción En contra todavía lidera las preferencias en las encuestas. Revisa más detalles en el video adjunto.