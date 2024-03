La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó la petición de su par de Maipú, Tomás Vodanovic, quien solicitó “apoyo militar” para infraestructura crítica y barrios complejos de la comuna, y señaló que “no existe ninguna garantía de que eso pueda funcionar”.

De acuerdo a Matthei, como todavía no hay un acuerdo para el reglamento de Reglas del Uso de las Fuerzas (RUF), no se puede pensar en sacar a los militares a las calles.

“No estoy diciendo que sea una mala idea, lo que estoy diciendo es que no existe ninguna garantía de que eso pueda funcionar. Y mientras no existan garantías ni piensen en ello”, afirmó.

Y añadió: “No se ha solucionado todavía, no hay acuerdo al reglamento del Uso de las Fuerzas, estaban proponiendo (el Gobierno) que primero un militar tenga que preguntar si la persona que es una amenaza a la seguridad es miembro de algún tipo de minoría antes de usar un arma, a esa altura ya el militar está muerto”.

Esto último en relación con las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo al Reglamento del Uso de las Fuerzas.

“Es tal la falta de seriedad y de realismo que cómo en esas condiciones pueden siquiera pensar que van a sacar a los militares a la calle, cuando nadie sabe qué armas le darían y si las pueden usar o no. Entonces mientras no se pongan de acuerdo en eso, y llevan años sin ponerse de acuerdo, entonces para qué pedimos cosas que no se pueden hacer“, sentenció.

¿Qué dijo el alcalde Vodanovic?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se reunió este martes en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para tratar temáticas de seguridad, instancia en la que aprovechó de pedirle apoyo militar para la comuna.

Vodanovic solicitó al Gobierno “la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna”, incluyendo responsabilidades “bien claras y bien acotadas”.

El jefe comunal argumentó que ante la falta de dotación policial tanto en Maipú como en otras comunas de la Región Metropolitana, y la crisis de seguridad, lo que pide es “que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas y podamos contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores y para algunas funciones”.

En esa línea, remarcó que pidieron a la ministra “considerar seriamente el apoyo de presencia militar en ciertos sectores de infraestructura crítica y barrios más complejos de Maipú”.

El alcalde detalló que esta presencia militar podría ser destinada a las líneas de Metro, oleoductos y accesos y salidas de autopistas. “Puede ser un apoyo a la labor de Carabineros y eso requiere un apoyo que sea transversal”, precisó.

“Esto tiene que ser visto de forma muy responsable, con diálogo entre las distintas instituciones, para que esta medida tenga un impacto concreto en la seguridad de nuestros vecinos y vecinas”, agregó el jefe comunal de Maipú.