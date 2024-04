La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a los dichos del presidente Gabriel Boric, quien entregó algunos nombres de políticos que podrían continuar el camino presidencial luego del término de su mandato.

¿Qué dijo el presidente Boric?

Ayer, el jefe de Estado tuvo un desayuno con la prensa acreditada del palacio de La Moneda. En el encuentro abordó, entre otros aspectos, las cabezas que él ve al interior de las fuerzas progresistas para liderar la presidencia del país en próximos comicios o diferentes instancias. “Sé que hay liderazgos tremendamente potentes al interior del Gobierno y también fuera de él”, sostuvo.

De esa manera, mencionó a las ministras Jeannette Jara (Trabajo), Carolina Tohá (Interior) y Álvaro Elizalde (Segpres), a los diputados Gonzalo Winter (Convergencia Social), Daniella Cicardini (Partido Socialista) y Karol Cariola (Partido Comunista), y también a los alcaldes de Maipú y Valdivia, Tomás Vodanovic y Carla Amtmann, respectivamente.

“Me interesa que nos pongamos de acuerdo en cómo sacar a Chile adelante”

En medio de una actividad comunal, Evelyn Matthei comentó que “la verdad es que cuando se mencionan no sé si eran 9, o 15 o 12 no me acuerdo, es porque no hay nadie que esté descollando y obviamente que ellos tienen el derecho de ver posibles candidatos y es algo que a mí no me incumbe”.

Si bien la jefa comunal no ha confirmado que competirá en las elecciones presidenciales, fue consultada por quién le gustaría que fuera su contendor, a lo que respondió: “A mí lo único que me interesa es que nos pongamos de acuerdo en cómo sacar a Chile adelante. Tenemos demasiadas emergencias”.

“Más que preocuparnos de quiénes son los contrincantes o las personas que podrían ir a la candidatura presidencial lo que tenemos que abordar es cómo vamos a sacar Chile adelante, eso es el tema que nos debiera convocar a todas las personas que estamos en la política”, reiteró.