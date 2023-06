La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó al Colegio Médico (Colmed) por su actuar frente a la crisis hospitalaria y sostuvo que “si el subsecretario Araos fuese de derecha, ellos habrían estado chillando para que lo sacaran“.

“Ahora el Colmed ha estado bastante callado, pero si hubiese sido de derecha Araos, olvídese cómo lo habrían criticado, junto con todos esos grupos de estudio que criticaron en forma tan feroz durante la época de la pandemia. Están todos calladitos ahora”, agregó.

“El trabajo está muy mal hecho”

En una pauta junto a la exministra Karla Rubilar para anunciar acciones para enfrentar las enfermedades respiratorias y promover la vacunación, la jefa comunal cuestionó duramente la gestión del subsecretario de Redes Asistenciales. “No es que se le haya cargado la mano, es que él no debería estar ahí, ya que ha demostrado una incapacidad absoluta para articular las redes de atención, siendo que ese es su trabajo”.

“La verdad es que el trabajo está muy mal hecho. Él es el subsecretario de Redes Asistenciales, por ende, su obligación es poner todas las camas (críticas pediátricas) a disposición y reconvertir todas las camas que pueda a tiempo y no lo ha hecho”, añadió Matthei.

Por otra parte, la alcaldesa también criticó el actuar del Ejecutivo frente a la actual crisis. “No ha habido un llamado suficientemente fuerte por parte del Gobierno a vacunarse, no existe. Con la doctora Paula Daza y Karla Rubilar hicimos un llamado en abril a que se hiciera una campaña de vacunación y prevención, pero no ha pasado nada”.

“En segundo lugar, tampoco ha habido un llamado suficientemente fuerte al autocuidado, al uso de la mascarilla, a lavarse las manos, etcétera. El Gobierno lo debió haber hecho hace tiempo”, concluyó.