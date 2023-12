“Yo no sé si a alguien le interesa quién va a ser candidato en dos años más. Hoy día es Navidad, estamos en otra“.

Esa fue la frase dicha por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei ese lunes en medio de la tradicional entrega de regalos de Navidad a niños del Hospital Luis Calvo Mackenna, a propósito de que la semana pasada José Antonio Kast confirmara su tercera candidatura presidencial.

“Falta tanto tiempo, realmente a estas alturas estamos pensando en otra cosa”, dijo.

Y agregó: “Chile tiene demasiados problemas, muchas familias que tienen muchos problemas, tenemos que preocuparnos de eso”.

La candidatura de Kast

Fue el jueves 21 de diciembre cuando José Antonio Kast confirmó que será candidato presidencial para las elecciones de 2025.

El líder republicano aseguró estar preparado para postularse en su tercera candidatura a La Moneda.

Además, señaló que no le gustaría participar en las primarias con Chile Vamos. Sin embargo, comentó: “Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no decido solo. Ya fui dos veces, no hay primera sin segunda”, sostuvo.

Por otro lado, fue consultado por si competiría contra la expresidenta Michelle Bachelet, a lo que aseguró no tener problemas: “Si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida, en esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos“.

Ante el hecho de si sería complejo poder competir contra la exjefa de Estado, aseguró que “es más fácil“, ya que tiene que dar explicaciones por su último “muy mal Gobierno“, sentenció.