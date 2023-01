Este sábado, Evelyn Matthei, alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, utilizó su cuenta oficial de Twitter para responder a un usuario que la acusó de haber desembolsado una millonaria suma en una prenda de ropa.

“El chancho está mal cortado. ¿Cómo ganan tan bien nuestros políticos? No sabía que, con sueldo de alcalde (sic), te alcanza para ir a trabajar con tenidas Balenciaga“, escribió @benbarahona.

“La blusa en cuestión vale un millón de pesos hoy. Es de la colección 2018. ¿Cuánto le costó cuando la compro la alcaldesa? Probablemente 2, 3 o 4 millones. ¿Estamos seguros que no roban en Providencia?”, agregó a su cuestionamiento, compartiendo fotos de Matthei vistiendo la que, aparentemente, es la blusa.

El chancho esta mal cortado,

Como ganan tan bien nuestros politicos.

No sabia que con sueldo de Alcalde te alcanza para ir a trabajar con tenidas Balenciaga. la blusa cuesta casi 1.000.000 pesos. la cago. Vestimos a la alcaldesa entre todos para que se vea igual que Shakira. pic.twitter.com/CdGU6BW8k5 — Benito Barahona (@benbarahona) January 13, 2023

Con casi 1.500 likes, el mensaje no tardó en llegar a oídos de la autoridad municipal, que respondió a horas de esta mañana.

“Gracias por preocuparse de mis outfits, Benito. Me costó bastante, pero en tiempo y costura“, comenzó a aclarar, antes de adjuntar una imagen de septiembre de 2022 que mostraba una versión más artesanal de la polémica prenda, con cortes y diseños de medidas.

“Algunas de mis blusas y vestidos los hago yo. El resto son moldes y telas”, explicó, haciendo invitación a ver el proceso de creación de la blusa, registrado paso a paso a través de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Evelyn Matthei (@evelynmatthei)

Aparentemente, la confusión se debió a que, días atrás, Matthei bromeó en la misma red social sobre cómo Shakira habría utilizado la misma blusa que ella durante el video de su exitosa canción junto al productor argentino Bizarrap.

“Cuando vi que me copio mi blusa, me Piqué. Pero hoy, clara-mente creo que es un orgullo coincidir en gustos de ropa con una gran artista”, escribio. Pero todo se trataba de una similitud en el diseño de la tela, mas no la prenda en sí misma, pues la cantante colombiana sí habría vestido la blusa original de marca Balenciaga que desató la polémica.

Tras notar su error, el usuario se limitó a decir: “Retiro lo dicho”.