Un grupo de 103 militantes del Partido Radical (PR) anunciaron su decisión de renunciar a la colectividad, según informaron en una carta abierta a sus correligionarios.

“Nos ha costado llegar a este momento, pues muchos de nosotros hemos dedicado largos años de nuestras vidas a representar de la mejor forma a nuestro partido”, señalaron en la misiva a la que tuvo acceso Radio Bío-Bío.

¿Qué dijeron los militantes?

Los militantes, en su totalidad de la Región de Valparaíso, dijeron sentir “desazón” por el deterioro institucional y político del partido. Además, afirmaron que la “imagen y representación” que tenía se ha “deteriorado”.

“El PR abraza los valores de la democracia, la solidaridad y la fraternidad, buscando construir siempre en un ambiente de participación, respeto y tolerancia. Sin embargo, uno de los motivos que fundamentan nuestra decisión es precisamente que estos conceptos se encuentran ausentes en los diferentes espacios y procesos políticos internos“, agregaron.

En esta línea, manifestaron que “las instituciones, personas, nuestros líderes y autoridades son el reflejo de nuestra organización, (…) y hoy, lamentablemente, esa imagen y representación se ha deteriorado a lo largo de los años de la mano de dirigentes que buscan los espacios de poder solo para el bien personal y no para avanzar de manera colectiva“.

“Hoy sufrimos el deterioro de tener un partido que ya no tiene propuestas importantes para el país, que ya no cuenta con vocación de poder y lo que es peor y más importante, no logra representar las necesidades, aspiraciones y sueños de nuestras comunidades, manteniendo una desvinculación evidente en todos los aspectos”, añadieron

Por otra parte, criticaron a la mesa nacional, a la cual le achacaron no tener “liderazgo político”, al parlamentario por la región y al tribunal supremo del partido, al cual acusaron de “servir de caja pagadora de favores políticos resolviendo las causas que le convengan, generando investigaciones poco transparentes y en los tiempos que les apetezcan”.

“Nos vamos con mucha desilusión, pero también con la consciencia del deber cumplido, porque cada uno de nosotros dedicamos lo mejor de nuestra actividad política al partido, con convicción y sin tranzar los motivos del porqué ingresamos en algún momento al PR, al partido de los ideales”, manifestaron.

Finalmente, hicieron un llamado a sus pares que siguen en la colectividad a que lo levanten de su “estado de agonía permanente. Nosotros lo intentamos por muchos años y no vimos cambios estructurales. Quienes queden deben sostener sus principios intactos y cuando estos se vean amenazados, no duden en dar un paso al costado“.