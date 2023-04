En el marco del nuevo juicio oral en su contra, Martín Pradenas, acusado de cinco delitos de abuso sexual y dos violaciones, declaró ante el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, donde enfatizó que “llevo tres años preso por algo que no hice“.

El sujeto reveló lo ocurrido con la víctima de iniciales A.B.P. quien se quitó la vida tras acusarlo de abuso sexual y violación en septiembre de 2019, descartando cualquier ataque sexual.

🔴 AHORA Acusado Martín Pradenas prestó declaración en el inicio del segundo juicio oral en su contra por 5 delitos de abuso sexual y 2 de violación. @FISCALIA_IX pide penas que suman 40 años de presidio pic.twitter.com/ldjhmjtU7z — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) April 25, 2023

En esa línea, Pradenas relató lo sucedido durante las fiestas patrias en 2019, declarando que “andaba un rumor entre cercanos de esta violación“.

“Acá se ha dicho de todo, que yo la amenacé. Por eso estoy acá, para aclarar las cosas que son mentiras. Se dijo que la había drogado, que era una manada de personas“, expresó.

Asimismo, aseguró que lo ocurrido en Pucón fue consensuado “entre dos adultos responsables“.

“No me puedo hacer responsable de algo que no hice”

En esa línea, añadió: “Me acusaban de violarla cuando estuvimos a vista y paciencia de todas las personas. Le dije (…) tengo mi hija, mi trabajo, esto no es una acusación simple. Insistió en que no se acordaba, que Rodrigo (pololo de la víctima) se había enterado. Solo le dije que debemos hacernos cargo de nuestros actos responsablemente y terminamos la conversación tranquilamente”.

“Después de esto no hablamos más. Al día siguiente me habló Miguel (amigo) y me contó la decisión de haberse quitado la vida. Qué en shock, la situación totalmente triste, dolorosa. Igual la conocí, hace poco había estado con ella”, agregó.

En paralelo, afirmo que “si bien no éramos amigos cercanos, pero todo el tiempo y hasta la fecha, creo que es una tremenda pérdida. Era una mujer joven, llena de vida. Creo que tenía la vida por delante, pero no me puedo hacer responsable de algo que yo no hice. Jamás le hice daño, jamás le falté el respeto. Jamás la insulté, jamás la amenacé. Al contrario, lo que hice fue tratar de solucionar este malentendido, llamándola a ella, conversándolo directamente y aclarando las cosas entre los dos”.

Finalmente, subrayó que “llevo tres años preso por algo que no hice, ha habido un costo grande para todos. Acá hay dos familias que están afectadas muchísimo, pero insisto y lo digo de frente: no me puedo hacer responsable de algo que no hice. Si tomó esa decisión (suicidio) fue porque había cosas que no podía resolver, pero para mí también ha sido triste todo esto”.