“Las víctimas no podemos flaquear en cambiar nuestra legislación”. Esta fue la reacción que tuvo Alejandro Barra luego que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Temuco sentenció a Martín Pradenas a 17 años de cárcel por diversos delitos de connotación sexual.

La justicia condenó a Pradenas por cinco delitos de abuso sexual y dos de violación perpetrados entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019 en contra de seis mujeres.

El juez también señaló que serán abonados los años que lleva en prisión preventiva, es decir, desde julio del año 2020, por lo que en realidad estará 14 años tras las rejas.

¿Qué dijo Barra?

Al término de la audiencia, Barra -padre de una de las víctimas de Pradenas- comentó: “Me preocupa, a pesar de que estemos en desacuerdo con la cantidad de años, que se entienda como sociedad que nosotros debemos educarnos, continuar la educación. Estamos en la punta. Como familia, como equipo jurídico, empezamos esto, queremos que los demás abogados, las demás víctimas sigan atreviéndose a denunciar. Que esto permita que los jueces, que los fiscales, que las policías hagan un trabajo con perspectiva de género y no se quede solamente en el papel”.

“Eso es lo que nosotros vamos a seguir continuando, motivando a las diferencias víctimas de delitos sexuales, para que se explayen, denuncien. Es lo principal: denuncien”, continuó.

El Ministerio Público y los querellantes habían solicitado penas que superaban los 40 años de cárcel para Martín Pradenas, lo que finalmente no fue considerado por el tribunal.

En ese sentido, Alejandro Barra dijo que, “el hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Solamente es un remedio que no nos calma totalmente, y ninguna pena, ni los 40 ni los 100 años que le den al condenado, nos va a calmar la tremenda pena de haber perdido a nuestra hermosa hija”.

Finalmente, el querellante expresó que, “nosotros como víctimas no debemos flaquear en cambiar nuestra legislación. Si nosotros cambiamos y no consideramos la atenuante, porque solamente no está condenado algún imputado, debemos cambiarla”.

“Hay fiscales que ya han solicitado no considerar la atenuante, a pesar de que no están condenados. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar, porque es la única forma que vamos aumentando las penas de estos condenados”, sentenció.