Mario Desbordes, exministro de Defensa, se refirió a los polémicos dichos de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien aseguró que la organización Hezbollah tiene presencia en Iquique.

¿Qué dijo Desbordes?

El extitular de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera señaló que “si tuviera información concreta no la podría dar porque es información reservada” y recordó su experiencia en la Comisión de la Inteligencia en la Cámara.

En entrevista con Radio Universo, el exsecretario de Estado complementó que no existen dudas de que esta organización terrorista tiene presencia en América del Sur.

En ese punto, indicó que se conoce que el histórico Hezbollah se radicó durante varios años en Colombia y tiene negocios a lo largo de toda Latinoamérica.

“Por lo tanto, no es raro que aquí tuvieran presencia al menos de los negocios que hacen, ya que son bastante prolíficos para eso”, precisó.

En ese sentido, reiteró que esto no necesariamente se trate de una configuración de una célula terrorista y subrayó: “Nosotros como país no nos podemos quejar mucho cuando no tenemos ningún control sobre las fronteras, no tenemos idea de quién entra y sale”.

Por otro lado, sobre antecedentes concretos, planteó que la Policía de Investigaciones (PDI) hace un tiempo realizó un informe sobre las empresas que de manera ilegal en Chile administran juegos en línea y tenía servidores en Teherán.

“Hay antecedentes públicos que uno puede comentar de vínculos de ruido con ese grupo, primero Irán como país y luego grupos terroristas, por lo tanto, hay que investigar”, indicó.

La intervención de Bullrich

Sobre las declaraciones de la ministra Bullrich, el exministro sostuvo que “hace quizá un comentario equivocado en términos de donde lo hace, eso se conversa directamente” y agregó “yo no sé si esto tiene que ver con la actitud del presidente Milei, cómo está conflictuado en la interna, de hacer estos gestos chovinistas”.

Consultado sobre la veracidad de las sospechas de Bullrich, Desbordes concluyó: “Hay una serie de indicios concretos que hay presencia de grupos iraníes, que no es necesariamente lo mismo de Hezbollah y Hamás, pero son sus satélites y trabajan con ellos”.