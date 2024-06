Desbordes descarta lobby en nombramiento de jueza Letelier a la Suprema: “Es normal que autoridades conversen con senadores”

Un reportaje de Ciper reveló conversaciones entre Desbordes y el exjuez Juan Antonio Poblete realizando gestiones para la llegada de Letelier al máximo tribunal judicial.

El exministro de Defensa, Mario Desbordes, descartó de manera tajante haber llevado a cabo gestiones de lobby en el nombramiento de la jueza María Teresa Letelier a la Corte Suprema.

El caso fue revelado por Ciper, que dio a conocer una serie de conversaciones de WhatsApp entre el militante de Renovación Nacional y Juan Antonio Poblete, el juez que autorizó las interceptaciones telefónicas a miembros del Ejército y al periodista Maurio Weibel.

¿Qué dijo Desbordes?

El otrora diputado comentó que el caso planteado por Ciper no es “ninguna intervención” y que en un sistema tripartito como el chileno, donde la Corte Suprema propone nombres al Ejecutivo, “es normal que las autoridades políticas conversen con los senadores, que son normalmente los que deciden. Eso pasa en Estados Unidos, en Europa y en Chile”.

Además, sostuvo que en caso de Letelier “no fue necesario (hacer) ninguna gestión”, ya que ella “tiene una trayectoria brillante, fue nominada con una alta votación en la Corte Suprema, fue propuesta por el Ejecutivo y fue designada por el Senado por unanimidad de todos sus integrantes”.

“Así que aquí no hay ninguna cuestión irregular, ninguna cosa extraña y no tiene ninguna comparación con ningún otro caso de los denominados lobby y no hay ninguna connotación de otro tipo”, cerró.

Chats muestran gestiones para llegada de Letelier a la Suprema

Un reportaje de Ciper sacó a la luz una serie de conversaciones entre Desbordes y Poblete. El exministro de Defensa dijo al citado medio que no recordaba haber realizado gestiones, pese a que su respuesta en el momento fue “apoyémosla entonces”.

La primera de las conversaciones se dio el 14 de marzo de 2021, cuando Poblete preguntó a Desbordes si tenía algún compromiso con las quinas (lista de cinco candidatos/as a cargos en el Poder Judicial), a lo que el militante de RN respondió que no.

En ese tiempo, el máximo tribunal judicial del país preparaba una quina para presentarle al entonces Presidente Sebastián Piñera. El cupo se encontraba vacante luego de la muerte en enero del juez Carlos Aránguiz a causa de una fibrosis pulmonar.

Acto seguido, el exjuez le comentó que en la quina iría su “mejor amiga” María Teresa Letelier, “quien ha figurado para fiscal Jud Suprema, lo que llevó a un tremendo sismo de un grupo de más de 20 años. Es de centroderecha, dispuesta a trabajar y ayudar. Querida por todas, además, de ser una mujer muy aceptada y estupenda”.

La respuesta de Desbordes fue: “Apoyémosla entonces”.

Un mes después, Poblete le habló nuevamente al exdiputado diciéndole que “sería una bonita forma de coronar su carrera (de Letelier) y, además, se contaría en ese período con una persona muy confiable”.

Ya para el 26 de mayo, María Teresa Letelier se convirtió en la nueva ministra de la Corte Suprema tras el voto unánime en el Senado.

El citado medio muestra conversaciones entre Poblete y Desbordes, y luego con Letelier, en donde se agradecieron por las gestiones realizadas.