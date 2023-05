La Comisión de Ética de la Cámara Baja sancionó a la diputada María Luisa Cordero por sus dichos sobre la salud mental del presidente Gabriel Boric, quien lo llamó como “enfermo mental descompensado”.

La denuncia fue realizada por las diputadas Javiera Morales y Camila Rojas, quienes recurrieron a la instancia y que decidió una multa del 2% de su sueldo y una medida disciplinaria de llamado al orden, tras los dichos sobre el mandatario.

Camila Rojas, quien también es jefa de bancada del Frente Amplio, señaló que “lo que hace la diputada Cordero es algo a lo que no debemos acostumbrarnos, no podemos normalizar que ella haga supuestos diagnósticos a gente que no conoce”.

Por su parte, Javiera Morales aseguró que “no corresponde que una parlamentaria se dirija de esa manera al presidente ni contra ninguna persona”.

En tanto, la Comisión de Ética apuntó a que, “no corresponde que la diputada (…) exprese opiniones que califica como médicas, sin haber ejecutado un examen de las personas a las que alude”.