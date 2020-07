VIDEO RELACIONADO – Retiro de pensiones: OCDE dice que se debe ser “último recurso” ( 06:46)

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, explicó por qué no considera buena idea el retiro de fondo de pensiones para apoyar a las familias más afectadas producto de la pandemia del coronavirus.

En medio de la recesión económica que vive Chile, se han propuesto diversas medidas que requieren ayuda del gobierno y de las carteras ministeriales correspondientes. Algunas de ellas son el posible retiro de fondos de pensiones y el postnatal de emergencia.

Zaldívar ya había dejado en claro que no les parece adecuado otorgar el retiro anticipado del fondo de pensiones. Ante esto, el senador Rabindratah Quinteros (PS) cuestionó el proyecto de ley que ingresó el gobierno para cautelar el mercado financiero de capitales, el cual hoy se está discutiendo en la comisión de Hacienda, y que permitiría a las grandes industrias podría sacar provecho refinanciando sus empresas con los fondos de las AFP

“¿Por qué no se les autoriza ocupar un porcentaje que será devuelto en 3 o 4 meses y si se permite a las grandes empresas a ocupar esos recursos?”, rebatió Quinteros, además de hacer un llamado a los trabajadores a estar alerta por el uso de sus fondos.

En su defensa, la Ministra de Trabajo indicó en entrevista con Radio Pauta que “las empresas grandes son las que entregan la mayor cantidad de trabajos en nuestro país, por lo tanto, las medidas que nosotros implementamos tanto en materia de empleo como de fomento, tiene que estar pensando en los trabajadores“.

“No puede ser que las empresas grandes quiebren porque no tengan la posibilidad de acceder a créditos y de esa manera dejemos a cientos de trabajadores sin empleos”, agregó.

Con respecto a la propuesta donde un grupo de legisladores ofreció el postnatal de emergencia indicando que éste no tendría ningún costo para la cartera ministerial, Zaldívar aclaró que eso no es cierto, que sí tendría un costo y que sería muy alto.

“Cuando dicen que es inadmisible, porque no tiene gastos, no sé de donde sacan esa información porque el proyecto original que se tramitó tiene un costo de US$100 millones y si lo proyectamos hasta septiembre, porque es lo que habría que hacer, aumentamos al doble, si no un tercio más”, concluyó.

Consultada por las familias de clase media que en estos momentos pasan por una difícil situación económica y que no acostumbran a recibir apoyo del Estado, reconoce la preocupación porque muchas de esas familias no saben cómo postular a los beneficios que se están otorgando.

“Tenemos que hacer una radiografía de cómo le está llegando la ayuda a cada uno de los segmentos de la población y ver a quienes todavía no hemos llegado para tener soluciones concretas para ellos”, finalizó Zaldivar