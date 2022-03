La mañana de este martes, múltiples balazos se escucharon durante la visita de los ministros del presidente Gabriel Boric a La Araucanía, específicamente durante el paso de la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches. Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, dijo no saber qué había sucedido, aunque reconoció que “la visita fue muy improvisada, no podemos decir que se hizo con tiempo”. “Nosotros no tenemos confianza en los Gobiernos y creo que recién se está abriendo un espacio”, agregó.