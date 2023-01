Esta jornada, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos.

El libelo acusatorio fue desestimado por 49 votos a favor, 82 en contra y 3 abstenciones y fue presentado por la UDI, RN y Evópoli debido de los indultos presidenciales entregados a fines del 2022 al exfrentista Jorge Mateluna y a doce condenados por delitos ligados al estallido social.

Al respecto, la exsecretaria de Estado señaló que: “Hoy día creo que se ha hecho justicia, se ha establecido por esta Cámara de Diputados que no hemos infringido ni la ley, ni la Constitución, y por el contrario, hemos sido extremadamente respetuosos de cumplir con todas las leyes y con la Constitución durante nuestro el tiempo que asumí como ministra”.

“Quiero agradecer especialmente a mi partido, a Convergencia Social, que me ha dado un enorme cariño y respaldo en todos estos días. Quiero agradecer, no solo, acá a quienes votaron y que son parte de la coalición de Gobierno, sino que también, muy en particular a la DC, a los diputados del PDG, a diputados independientes que rechazaron esta acusación en derecho, porque creo que todos votaron en conciencia y pudieron ver que acá no había méritos para impulsar esta acusación“, expresó visiblemente emocionada.

Consultada sobre las “desprolijidades” al otorgar los indultos particulares, Ríos sostuvo que “la votación de esta Cámara ha sido muy contundente para establecer que no se ha cometido ninguna ilegalidad y que hemos cumplido con las leyes y con la Constitución. El Gobierno ha expresado y aclarado los dichos respecto de ese tema, a mí no me compete en este momento como ex ministra hablar en representación del Gobierno, pero si creo que lo que ha ocurrido acá es muy contundente. Es un enorme respaldo para aclarar que acá hemos actuado en derecho y con apego a las leyes y a la Constitución”.

Sobre lo mismo, y sobre la responsabilidad del presidente Boric en la materia, Ríos dijo que “está facultado en la Constitución y en las normas la forma en que se realizan los indultos particulares de la manera que la han utilizado los presidentes desde el retorno a la democracia”.

“La Ley 18.050 es una ley de 1981 que establece claramente como funciona, los indultos se han realizado en el marco de esa ley, y yo creo que la discusión jurídica que se ha dado también ha sido extremadamente contundente, no solo en la Comisión Revisora, sino también por parte de una enorme cantidad de abogados especialistas en este tema, y yo espero que el tiempo de la Cámara va a hacer utilizado para preocuparse de la agenda que le preocupa a los chilenos y las chilenas”, agregó.

Finalmente, zanjó que “quiero aclarar y volver a insistir en que todos los decretos de los indultos son públicos, están a disposición de toda la ciudadanía, de todos los especialistas, todos ustedes pueden revisar todos los antecedentes y como ha sido establecido muy contundentemente hoy día, todos esos indultos se otorgaron cumpliendo con las leyes y con la Constitución“.