Durante la jornada de este jueves, la Convención Constitucional aprobó una declaración en relación al indulto y amnistía de los detenidos en contexto del estallido social, así como integrantes de pueblos originarios aprehendidos en el denominado conflicto mapuche.

El documento aprobado solicita la aceleración del proyecto de indulto y amnistía tramitado en el Congreso. Además, se incluye a personas detenidas por delitos en La Araucanía y Biobío desde el 2001.

En ese sentido, una de las convencionales que votó en contra de la iniciativa fue la representante del pacto Vamos por Chile, Marcela Cubillos (UDI).

A través de su cuenta de Twitter, la ex ministra de Educación apuntó a la mesa directiva liderada por Elisa Loncon y Jaime Bassa.

“Seguimos conducidos por una mesa que hace lo que quiere. La tiranía de una mayoría que conduce a su arbitrio y aplica las reglas que quiere y cuando quiere“, señaló en la red social.

En la misma línea, la abogada Constanza Hube, también constituyente de Vamos por Chile, aseguró que “la mesa directiva no da la palabra para pedir orden, transparencia y respeto de las reglas”.

“La presidenta dice que no, porque las ‘reglas’ dicen que no hay espacio para palabra. Un minuto después suspende la sesión y la ‘regla’ de retomar a las 15:00 horas. Haciendo lo que quiere la mesa”, reclamó Hube.

