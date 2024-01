El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró nunca haber asistido a algún encuentro en la casa del lobista y exalcalde Pablo Zalaquett.

Luego de que seis ministros reconocieran su participación en reuniones de este tipo, Marcel afirmó haber recibido una invitación de una persona distinta de Zalaquett. Sin embargo, la instancia no se concretó.

“Nunca he estado en la casa de Zalaquett, nunca he hablado con el señor Zalaquett y no lo conozco personalmente“, aseguró el titular de Hacienda.

Además, dio a conocer que declinó la invitación al conocer las características de la actividad propuesta.

Hasta ahora, Nicolás Grau, Maisa Rojas, Carolina Tohá, Jeannette Jara, Esteban Valenzuela y Alberto van Klaveren han reconocido su participación en reuniones que no han sido registradas bajo la Ley del Lobby en la casa de Zalaquett, generando controversia y críticas en el ámbito político.

“Es un juicio que cada uno tiene que hacer y para eso los ministros tienen criterios. Todos sabemos que cuando hablamos con alguien no lo estamos haciendo como personas naturales, sino como ministros”, dijo el ministro al respecto.

En ese sentido, Marcel puntualizó asegurando que “cada vez que hablamos con alguien, sea de manera formal o informal, siempre vamos a tener cuidado de resguardar los intereses del Gobierno”.