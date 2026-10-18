Mara Sedini presiona al Gobierno por indultos a carabineros: “Se le está acabando el tiempo para definirlo”

La exministra secretaria General de Gobierno Mara Sedini abordó la discusión por los eventuales indultos a funcionarios de Carabineros condenados por delitos relacionados con el estallido social y planteó que el Gobierno debe avanzar hacia una definición respecto del compromiso asumido durante la campaña presidencial.

En entrevista con The Clinic, la exvocera sostuvo que la revisión individual anunciada por el Ejecutivo debería comenzar a traducirse en decisiones. “La respuesta del Gobierno es que van a analizar caso a caso. Y yo creo que esa es una de las promesas de campaña que está en el límite de tiempo de decir se va a hacer o no se va a hacer”, señaló.

Sedini agregó que quienes esperaban la aplicación de estos beneficios buscan actualmente una definición del Ejecutivo. “Los indultos a carabineros son un compromiso que hay que cumplir y al Gobierno se le está acabando el tiempo para definirlo”, afirmó.

La exsecretaria de Estado, quien dejó el Gobierno en mayo, vinculó la discusión con el cumplimiento de los compromisos electorales. “Y los compromisos hay que cumplirlos, claro. Y ahí hay un tema que tiene que ver con las promesas, más allá de lo que yo crea que hay que hacer; tiene que ver con los compromisos que se hacen y del por qué la gente te vota”, manifestó.

Al referirse al rol de Carabineros durante las movilizaciones de 2019, Sedini sostuvo que “frente a escenarios de violencia como se vivieron, hubo carabineros que pagaron frente a una debilidad institucional importante”. Además, indicó que percibe una creciente demanda hacia La Moneda para resolver la situación: “Lo que yo leo, lo que yo palpo, es que ya se le está exigiendo eso al Gobierno”.

La exvocera también calificó el 18 de octubre de 2019 como un “punto de inflexión” y señaló que sus consecuencias continúan presentes siete años después. “Yo creo que el 18 de octubre todavía es una herida muy abierta. Yo creo que todavía es algo que divide a los chilenos”, expresó.

Respecto del eventual impacto de los indultos, Sedini planteó que una decisión de este tipo generaría reacciones diferentes. “El 18 de octubre todavía es una herida muy abierta y los indultos van a sanar a muchas personas y van a activar a otras”, afirmó.

El Gobierno ha sostenido que las solicitudes relacionadas con uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social serán evaluadas caso a caso, sin establecer hasta ahora un plazo para resolverlas.