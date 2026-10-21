Mara Sedini critica estrategia del Gobierno: “El nombramiento de Arenas debe ir acompañado de cambios importantes en el modelo comunicacional”

La exvocera del Gobierno, Mara Sedini, criticó este miércoles el modelo comunicacional del presidente José Antonio Kast, a raíz del arribo del nuevo subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas.

Sedini señaló en Radio Biobío que los problemas comunicacionales del Gobierno exigen más que una simple rotación de autoridades, apuntando a la necesidad de mejorar la conducción política y la articulación entre las distintas carteras.

“El tema hoy día no tiene que ver necesariamente con el vocero (…) Antes de salir frente a cualquier micrófono tiene que existir una estrategia, prioridades, diagnósticos, coordinación entre ministerios y, obviamente, una conducción política clara”, sostuvo.

Precisó que “si esa estructura no funciona, el vocero termina enfrentando problemas que no le corresponden y termina poniendo la cara”.

Así, planteó que el nombramiento de Arenas como subsecretario también debe “ir acompañado de cambios importantes en el modelo comunicacional“.

“Al gobierno se le provocó un problema porque tenía un biministro que tenía que jugar roles contradictorios”

Puntualizó que uno de los problemas presentes en el esquema comunicacional del Gobierno era la contradicción funcional que se producía al concentrar dos roles políticos opuestos en una misma persona, como en el caso del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, quien actuaba como jefe de gabinete y asumía labores de la vocería.

Argumentó que el ministro del Interior necesita cuidar su “capital político” para llegar a acuerdos con los distintos partidos, a diferencia del vocero, cuyo rol implica un desgaste constante por el choque directo con la oposición.

“En el fondo, el ministro del Interior es alguien que tiene que acumular capital político (…) y el vocero es alguien que gasta su capital político (…). Es por eso que finalmente yo creo que al gobierno se le provocó un problema porque tenía un biministro que tenía que jugar roles contradictorios con el capital político que tenía”, analizó.

En ese sentido, mencionó que otro problema que se ha presentado en la administración es que “los voceros están saliendo a contestar preguntas en vez de a plantear los lineamientos del gobierno y eso al final para el vocero es muy desgastante“.

“Porque si tú no vas con un relato firme y estás simplemente respondiendo porque las preguntas no son fáciles y son duras, al final también va matando la figura del vocero”, analizó.

La llegada de Gonzalo Arenas al Gobierno

La exvocera le deseó éxito a Arenas y enfatizó que, desde esta jornada, “asume un desafío muy importante, porque hoy el gobierno necesita fortalecer su capacidad de comunicar con claridad“.

En ese sentido, cuestionó cuál será el rol de la autoridad, dado que precisó que es necesario que, para que el modelo comunicacional funcione correctamente, se defina “quién conduce la estrategia y quién toma las decisiones comunicacionales”.

“Lo primero es definir quién conduce la estrategia y quién toma las decisiones comunicacionales. ¿Va a ser Arenas? ¿Va a ser el ministro Alvarado? ¿Va a ser el segundo piso? ¿Va a incidir directamente el presidente?”, planteó.

Así, indicó que “hay que ver cuál va a ser la verdadera responsabilidad que va a tener Gonzalo Arenas. Si simplemente va a ser alguien que hace de speaker o parlante de lo que determinan otros, o él va a tener ese poder“.

En segundo lugar, sostuvo que se debe “ordenar la coordinación entre ministerios” y, sobre ese punto, advirtió que en este caso “hay una patita floja por el hecho de que es un subsecretario y no es un ministro”.

“Espero que el subsecretario Arenas reciba el respaldo que necesita tener alguien que va a dar la cara por las comunicaciones del gobierno”, agregó.