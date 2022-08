El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó una serie de temáticas sobre el rol en el actual Gobierno y las críticas que se han respecto de la falta de experiencia de la nueva administración en conversación con Diario El Sur.

Monsalve señaló que los hechos de violencia en La Araucanía “disminuyeron un 30% o un 40%”, pero precisó que “la pregunta que nos debemos hacer es cómo evaluamos el estado de excepción para ver cuándo lo retiramos”.

“Lo más importante son algunas materias como avanzar sostenidamente en tener un acuerdo político, avanzar en la política de recuperación de tierras y desarticular a las organizaciones criminales en la provincia, con resultado en la persecución penal”, señaló.

Monsalve aclaró que no existe la pretensión de instalar la idea de que es un conflicto que se resolverá al corto plazo. “Lo que sí puedo decir es que justamente, teniendo en nuestra vista la responsabilidad que tenemos de construir las condiciones para vivir en un país en paz, lo que tenemos que garantizar es que estamos tomando y garantizando las decisiones que permitan alcanzar ese objetivo. Será el trayecto el que permita evaluar si tuvimos éxito o no“, aseguró.

Además indicó que “los gobiernos juntan capital, y ese capital debe ver si se puede articular bien para resolver los problemas de la gente”.

“Creo que de buena fe gobiernos anteriores lo intentaron. No dudo de la buena fe del gobierno de la Presidenta Bachelet de buscar condiciones, acuerdo político y paz social, tampoco evalúo de mala fe el gobierno del Presidente Piñera que buscó alcanzar condiciones de convivencia pacífica. Lo concreto es que han fracasado y nosotros esperamos no fracasar, pero no tenemos la arrogancia de pensar que tenemos la respuesta a un problema complejo y somos prudentes”, concluyó.