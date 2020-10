Durante esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien era acusado por poner “en riesgo la vida y la salud de la población” por su desempeño durante los meses más críticos de la pandemia del COVID-19.

A pesar de ello, el médico aún debe enfrentar la investigación penal en su contra a cargo de la Fiscalía por cuasidelito de homicidio, también por su gestión durante la pandemia.

Esta investigación también involucra al presidente Piñera, a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga.

En entrevista con El Mercurio, Mañalich fue consultado por la presunta manipulación de datos de contagios y fallecidos por coronavirus, y aseguró que “la Fiscalía, a través de sus filtraciones, logró instalar esa pregunta que influyó claramente en la acusación constitucional”.

Lee también: Bancada Comunista lamentó rechazo a la acusación constitucional contra Mañalich

“Muchos de los argumentos se referían a lo señalado por la Fiscalía. Todo lo que se hizo fue construir un sistema adicional de información, no paralelo”, afirmó el ex ministro.

En la misma línea, Mañalich se refirió a la solicitud del Ministerio Público para la revisión de sus correos electrónicos mientras estuvo a cargo del Minsal.

“Yo le pediría a la Fiscalía que deje de litigar por filtraciones y me llame a declarar cuanto antes. ¿Cuál es el sentido de ir a incautar los mails si me pueden preguntar las veces que quieran y pedirme mis correos?”, expresó.

Además manifestó que a su juicio, “la Fiscalía ha tratado de componer un relato primero, con base muy feble, para presionar al momento en que yo vaya a declarar y crear una especie de opinión pública, lo que se ha criticado en otros casos respecto del Ministerio Público. Litigar así no es justicia, es linchamiento”.

“No tengo ningún problema en que accedan a mis correos relacionados con los hechos investigados, como dijo la Corte Suprema. A mí los correos, por lo que recuerdo, me ayudan”, zanjó.

Lee también: Hoffmann: “Con el tiempo le vamos a terminar todos dando las gracias a Mañalich por la gestión”

La querella de Daniel Jadue

Respecto a la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) por cuasidelito de homicidio, el ex ministro expresó que “se va a demostrar que todo es completamente falso. Si alguien es precandidato a la Presidencia y utiliza este método tan espurio para tratar de levantar votos me parece gravísimo. El daño que se genera, no sobre mí, sino sobre las políticas y acciones del Ministerio de Salud, es tremendo”.

“Esta es una maniobra política en la que Jadue está actuando como agente del Partido Comunista. Para dañar al Gobierno y dejar sentada una duda respecto del manejo de la pandemia. Lo que creo que va a ocurrir es que cada día que pasa lo que ha hecho Chile respecto de la pandemia será más valorado”, concluyó.