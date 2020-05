El ministro de Salud, Jaime Mañalich, respondió a las críticas de la oposición por su gestión durante la pandemia del coronavirus.

El lunes, senadores de oposición enviaron un oficio al presidente Sebastián Piñera solicitando que los minsitros del Interior y Desarrollo Social adquirieran un mayor protagonismo en el manejo de la crisis, apuntando principalmente a las controversias en las que el titular del Minsal se ha visto envuelto.

Mañalich respondió que “hay una cierta confusión en este oficio”, ya que “quien maneja esta pandemia es el presidente de la República directamente”.

Agregó que los ministros mencionados se reúnen diariamente con el mandatario en el Comité de Emergencia COVID-19.

“Nuestro trabajo en equipo es tremendamente fuerte porque el gobierno de Chile es uno solo y tiene un presidente, que es don Sebastián Piñera”, afirmó.

“Entiendo el interés de dañar, de oponerse, de criticar, pero este es el momento de sumar”, dijo el secretario de Estado.

Mañalich advirtió que “si no se produce ese entendimiento en el sentido de que este no es un momento para mezquindades, para cuentas cortas, sino que de enfrentar con claridad un desafío histórico para nuestro país que va a marcar un antes y un después, y se sigue estando en una dinámica de no colaboración, de oposición, creo que al final los que pierden son todos los chilenos”.

Finalmente, hizo un llamado a todos los sectores “a sumar esfuerzos” para enfrentar la pandemia.

Este martes, el Minsal informó sobre 1.373 casos nuevos y cinco muertes en las últimas 24 horas.