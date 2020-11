Este miércoles, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich declaró en calidad de imputado ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la investigación por las muertes de la pandemia del COVID-19.

La declaración se extendió por cinco horas y media y se retomará en una segunda jornada este jueves a las 09:15.

En su testimonio, la ex autoridad aseguró, tal como señaló ante la Cámara de Diputadas y Diputados durante la acusación constitucional, que no existió un “registro paralelo” sobre los datos al inicio de la pandemia.

“Aquí no hubo un registro paralelo, ni sui generis, lo que hubo un registro manejado por Epivigila que necesitó ser complementado por otras fuentes de información. Cómo le pedimos al DEIS que se ponga en línea con el Registro Civil para la notificación, cómo generamos información de los laboratorios, cómo tenemos la información desde las Seremi, hay un esfuerzo por obtener más información y en esta línea trabajamos todas las autoridades de salud“, dijo.

En tanto, con respecto a la entrega de información a la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que “este punto debo volver a precisarlo, el ministro Mañalich no enviaba ninguna información a la OMS, no me correspondía, esa responsabilidad corresponde a Epidemiología“.

Por otra parte, sobre el mecanismo para recopilar información durante los primeros días de la emergencia sanitaria, indicó que “se generó una plataforma (Ravena) que se vacía en una planilla Excel, que no es otra cosa que una entrada más amistosa para que haya una notificación digital a las Seremis respecto de esta o cualquier enfermedad”.

“Esta plataforma entró en vigencia a fines de marzo, se hizo un esfuerzo para que los médicos lo usaran, sin embargo siguieron llegando muchos informes a mano“, añadió.