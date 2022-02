Durante esta mañana el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, llegó hasta la ciudad de Antofagasta para reunirse con autoridades locales de la macrozona norte y representantes del gremio de transportistas a propósito de la compleja crisis migratoria y de seguridad, que ha generado intensas manifestaciones ciudadanas que se intensificaron en las últimas horas tras la muerte del joven camionero, Byron Castillo.

Justamente, tras su llegada el Secretario de Estado tuvo su primera reunión con la madre de la víctima, Milenka Herrera, quien aseguró tras el intercambio que, “se conversaron muchas cosas. Ellos hablan en su idioma, no entendí mucho (…) pero sí me dijeron que me iban a prestar toda la ayuda”.

Asimismo, la madre de Byron Castillo se refirió al anuncio de una pensión del Estado de $212 mil para su nieto, comprometida por el ministro Delgado. Junto a esto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, habría asegurado que realizará gestiones para que la consencionaria de la carretera donde falleció el joven transportista, provea una indeminización para su familia.

“Si él (Delgado) tenia una propuesta se la exigí altiro, porque ahora está el revuelo porque está cerrado todo, está el paro de canioneros (…) pero una vez que pase todo esto ¿qué va a pasar con mi hijo? se van a olvidar, porque ellos lo único que quieren es que levanten los camiones y abran los pasos. Se lo dije a él”, aseveró.

Herrera también cuestionó la ayuda ofrecida por el ministro, asegurando que “él tenía su familia, su mujer, su hija chica y mi nieto quedaron sin nada y no es justo. Yo quiero que se hagan cargo de eso. Para mí $212 mil no es nada. Ese fue el ofrecimiento, yo lo miré y le dije ‘¿usted cree que van a vivir con 212 mil?’ (…) con esa pensión no vive nadie, no es ni el sueldo mínimo, más cuando los niños están recién nacidos”.

“Por respeto no le quise decir que era una burla. Está igual que Lavín que cree que una caja de té cuesta $100 (…) ellos no saben lo que se gasta cuando las personas somos pobres”, sentenció además la madre del camionero.

Junto a esto, Milenka hizo un llamado al gremio de transportistas a no deponer sus movilizaciones: “que no bajen los brazos, que me apoyen en esto, que si no hay solución que no se levante el paro“.