Entre las tensiones que han destacado durante el primer mes de funcionamiento de la Convención Constitucional, la figura de la machi Francisca Linconao, convencional mapuche y autoridad espiritual del pueblo originario, ha sido blanco de algunas de la situaciones de crítica por parte de sus pares de Chile Vamos.

Hoy, las acusaciones que desataron la molestia de la machi se dieron tras los dichos de la convencional Ruth Hurtado (RN), quien recordó en la CC el juicio por el que la machi resultó absuelta dos veces y se la acusó sin éxito de participar en el caso Luchsinger Mackay.

“Creo que es importante señalar que en la sentencia se acreditó que el grupo que se concertó para ir a asesinar…”, pero no pudo terminar su intervención, ya que Manuela Arroyo (IND-AD), coordinadora de la instancia de DD.HH., la interrumpió por incitación al odio.

Ante lo sucedido, la autoridad ancestral salió del ex Congreso Nacional para dar sus descargos a la prensa y exigir respeto ante los convencionales que la critican: “vine con la frente en alto para poder trabajar aquí y apoyar a mi pueblo mapuche“.

“Quiero que el presidente Piñera le hable a su gente para que deje de molestarme, ellos no van a sacar nada, porque digan lo que digan, aunque me acosen, yo voy a seguir firme aquí hasta el final”, sentenció.

Por su parte, la presidenta de la CC y convencional mapuche, Elisa Loncón, mostró su apoyo a la machi Linconao, afirmando que “aquí ella ha sido víctima y la justicia demostró su inocencia, el error es vincularla a ese proceso que fue creado a partir de la situación de vulneración de derechos, que se instala en el Wallmapu”.

En tanto, los convencionales de Chile Vamos acusaron censura ante la situación. El convencional y único vicepresidente adjunto de derecha en la mesa directiva de la CC, Rodrigo Álvarez (UDI) apoyó a su par Ruth Hurtado, indicando que “ninguna mayoría ni autoridad puede censurar a un convencional en el ejercicio de sus derechos”.

El convencional Arturo Zúñiga (UDI), fue más allá y afirmó que “nosotros siempre vamos a apoyar a las minorías y si el día de mañana una persona pide una inhabilitación del señor Hugo Gutiérrez por prófugo, nosotros vamos a estar en contra, y si alguien pide inhabilidar a la señora Linconao por el asesinato del matrimonio Luchsinger, también estaremos en contra, porque creemos en la democracia y esa es la forma en la que pretendemos llegar a acuerdos“.

Precisamente ayer, la machi Linconao había exigido en la CC que se le abordara por el nombre de su cargo ancestral: “desde hoy en adelante a mí no me van a decir Francisca Linconao. Desde ahora me van a decir machi Francisca Linconao, con respeto“, sostuvo, durante su participación en la comisión de DD.HH..

La machi Linconao también había alzado la voz, puntualmente, contra la presencia del ex Comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia, en la comisión de DD.HH. de la que ella es parte.

El ex parlamentario UDI había sido cuestionado debido a su desempeño como edecán de Augusto Pinochet entre 1980 y 1982, además de reivindicar a la dictadura en declaraciones a la prensa y defender a los reos por delitos de lesa humanidad internos en el penal especial de Punta Peuco.

En la oportunidad, la autoridad mapuche sostuvo que “como machi, me duele el alma que usted esté aquí, que en esta nueva Constitución que vamos a escribir, y con los derechos humanos, usted esté sentado acá, que haya sido del partido de Pinochet y con Pinochet hemos pasado mucha pena, sufrimos mucho, hubo mucho muerto mapuche y no mapuche. Con buenas palabras se lo voy a decir, más vale que se retire”.