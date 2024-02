El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, recordó al fallecido expresidente Sebastián Piñera. Desde el ex Congreso, en Santiago, el parlamentario sostuvo que “a pesar de que muchos decían que no tenía su lado humano tan desarrollado, yo creo que es de las personas más inteligentes emocionalmente que me ha tocado conocer. Con una ironía a flor de piel, con un chiste siempre. Se le va a echar de menos ese humor, esa brillantez, esa capacidad de estar siempre preocupado”.

Además, planteó que “lo mejor que podemos hacer con ese vacío es estar a la altura de lo que él hubiese esperado, de la unidad del sector y del país”.