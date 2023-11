El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que pese a que la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, descartó ser la coordinadora de la campaña por el A favor, sí colaborará con ellos en “su tiempo libre”.

“Hemos conversado con ella y si bien no puede asumir una coordinación por razones evidentes, (porque) tiene un día a día de trabajo 24/7 de alcaldesa en la Municipalidad de Providencia, sí, por cierto, en la medida que sus obligaciones como alcaldesa se lo permitan”, sostuvo el parlamentario.

Asimismo, indicó que “ella sí va a colaborarnos con las actividades, quizás no como coordinadora, pero en su tiempo libre y en las posibilidades que ella tenga de trabajar por la opción que ya ha manifestado estar adhiriendo, que es la opción por el A favor de Chile”.

“Si bien la coordinación de una campaña a nivel nacional, cuando uno es alcalde 24/7, no se puede hacer, no tengo dudas que, así como lo hizo hace dos semanas, cuando manifestó su opción por el A favor, lo que no sea incompatible con sus labores de alcaldesa, lo hará”, complementó.

“Acá muchas veces la gente se queda con frases o con alguna cuña en un contexto determinado, lo importante es que la alcaldesa Evelyn Matthei está A favor de aprobar la Constitución y de que cerremos este ciclo”, puntualizó.

Los dichos del timonel surgieron luego de que la jefa comunal le cerrara las puertas a ser el rostro de la campaña del A favor en el próximo plebiscito constitucional, argumentando que no tenía tiempo.

Cabe recordar que la UDI fue uno de los primeros partidos en dar a conocer su postura frente al plebiscito del próximo 17 de diciembre, por lo que este viernes el conglomerado lanzó su campaña para el plebiscito constitucional, que invita a votar por el A favor con el eslogan “la UDI siempre a favor de Chile”.

La campaña en cuestión se desarrolla con tres pilares principales; despliegue territorial, campaña digital y vocerías de expertos sobre los distintos temas.