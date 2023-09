El presidente de la UDI, Javier Macaya, emplazó al Gobierno del presidente Gabriel Boric para que sincere su posición respecto de la propuesta de nueva Constitución redactada por el Consejo Constitucional.

En ese sentido, el líder de la UDI señaló que “yo no tengo problema en que los distintos actores políticos opinen con sinceridad respecto al proceso constituyente. Desde la UDI, desde Chile Vamos, en su gran mayoría nos hemos jugado anticipadamente por la opción apruebo. Yo creo que es importante que el gobierno, que los distintos actores políticos, puedan manifestar posiciones“.

Asimismo, agregó que “si acá van a tener que inscribirse en algún momento, en pocas semanas más, en la franja de televisión en algunas de las dos opciones, lo que no pueden hacer es hacerse los lesos, hacer como que no tienen opción“.

Cabe señalar que el Presidente de la República ha mencionado en varias ocasiones su disposición a colaborar con el proceso constituyente. “Espero que las voces que se estén levantando, apuntando al mayor consenso posible sean escuchadas y le deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso“, señaló durante esta jornada.

En esa línea, el líder de la UDI insistió en que el Ejecutivo debe tomar una posición y enfatizó en que su postura no afectaría la prescindencia de las autoridades.

“No pierde la prescindencia. Me imagino que todos los actores políticos, ciudadanos, tienen la posibilidad, obviamente no usando recursos públicos y no generando un intervencionismo que no corresponde, como ocurrió en el proceso anterior, eso obviamente lo vamos a fiscalizar, pero acá hay que tomar posiciones“, dijo.

Finalmente, precisó que de volver a fracasar el próximo 17 de diciembre “no solamente se termina el tema constitucional y eso va a ser un fracaso, no del sector, porque algunos sacan la cuenta de quién va a ser el fracaso si el 17 de diciembre se cae. Algunos le van a tratar de echar la culpa a la fuerza más representativa o mayoritaria que es la derecha, pero va a ser un fracaso de toda la política”.

División en la oposición por el Consejo Constitucional

Aunque Macaya aseguró que Chile Vamos está, principalmente, “a favor” de la propuesta del Consejo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que no estaba dispuesta a poner su “capital político” por dicho proyecto.

José Antonio Kast también fue crítico de los dichos de la jefa comunal, comentando que falta “seriedad” en sus palabras. “Aquí claramente hay personas que miran las encuestas y dicen ‘esto va mal, entonces yo quiero estar con lo que está bien’”, aseguró el líder del Partido Republicano.

Evelyn Matthei en Tolerancia Cero