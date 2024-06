Macaya defiende gira de Boric: “El presidente con una pala no va a resolver rápidamente los problemas”

Personeros de oposición han emplazado al presidente Boric para que suspenda su gira por Europa y regrese a Chile para encabezar las gestiones del Gobierno por raíz del sistema frontal. Pese a que parlamentarios de la UDI también hicieron estos llamados, el timonel del gremialismo enfatizó que un retorno anticipado no tendrá impacto en la vida de las personas afectadas.

El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, defendió la gira por Europa del presidente Gabriel Boric e indicó que el mandatario “con una pala no va a resolver rápidamente los problemas” de los afectados por el sistema frontal.

¿Qué pasó?

Ante la emergencia que afecta a la zona centro y sur, parlamentarios y líderes políticos emplazaron al jefe Estado para que cancele su viaje de trabajo por viejo continente, con el fin de retornar a Chile y encabezar las acciones del Gobierno.

Desde Suecia, el jefe de Estado confirmó la continuidad de su gira y respaldó la gestión que ha tenido ante la emergencia el gabinete de Gobierno, liderado por la vicepresidenta Carolina Tohá. Además, indicó que está monitoreando la situación y en permanente contacto con distintas autoridades.

“Lo que hemos visto hasta ahora es que hay un muy buen equipo desplegado, que hay coordinación con los alcaldes y alcaldesas, con los gobiernos regionales y, por lo tanto, vamos a seguir evaluando novedades (…). La gira sigue en los términos que ha sido planificada“, sostuvo.

Reacción de Macaya

Pese a que parlamentarios de la UDI también hicieron estos llamados para que el presidente regrese al país, el timonel del gremialismo enfatizó que un retorno anticipado no tendrá impacto en la vida de las personas afectadas.

Este viernes, desde la sede del partido, Javier Macaya dijo que Chile no quiere ver a sus políticos peleando si un viaje se adelanta 12 horas: “Yo no creo que el retorno de algunas horas antes del presidente de la República cambie en algo la vida de las personas que lo están pasando mal”.

“Lo que sí lo va a cambiar es no ser soberbio, actuar recogiendo el ofrecimiento de ayuda que hoy día se está haciendo, agilizando la labor en terreno de las personas que tienen que estar. El presidente Boric con una pala no va a resolver rápidamente los problemas, una gira presidencial es algo que se organiza con mucho tiempo. Hay reuniones con personas tan importantes, como el primer ministro de Suecia, el presidente de Francia. Son giras internacionales que me constan”, agregó.

En ese sentido, el senador recordó que al expresidente Piñera también le tocó enfrentar estas disyuntivas. “Incluso, en alguna oportunidad él retornó antes de un viaje de estas características, pero creo que hoy día lo que corresponde desde la oposición, que esperamos que sea una actitud valorada por el Gobierno, desde el punto de vista de recoger las opiniones de personas que pueden ser un aporte en el momento que está viviendo Chile”, añadió.

Finalmente, Macaya reiteró que el país no va a ser reconstruido más rápido si los políticos se ponen a pelar. Es por esto que, “desde la directiva de la UDI nosotros queremos ofrecer, y nuestra disposición es poner a disposición del Gobierno los equipos técnicos necesarios para esta situación“, indicó. “Entiendo el planteamiento y angustia, particularmente de parlamentarios como la diputada Marlene Pérez, porque ella representa una región que está súper afectada”, sentenció.

Exministro Monckeberg critica a la oposición

El exministro Nicolás Monckeberg también criticó a personeros de oposición que han exigido que el presidente Boric suspenda su gira por Europa.

“Acabo de ver en televisión a unos parlamentarios criticando la gira de Gabriel Boric, emplazándolo a suspenderlo por las lluvias. No estoy de acuerdo con la crítica, es demagogia y pequeñez. ¿Hasta cuándo seguimos desprestigiando la política?”, dijo la noche del miércoles a través de su cuenta de X.