El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, respondió las declaraciones del presidente Gabriel Boric, sosteniendo que, como personeros políticos, tienen derecho de poner en duda las credenciales democráticas del Partido Comunista (PC).

¿Qué pasó?

Tras el secuestro -con posterior resultado de homicidio- del teniente coronel (r) de nacionalidad venezolana Ronald Ojeda, desde el mundo político, especialmente en sectores de oposición, surgieron críticas en contra del PC y sus militantes, incluyendo a la ministra Camila Vallejo, y pidieron que se resten de las reuniones que el Ejecutivo tenga en relación con las indagatorias del caso.

¿La razón? El respaldo que el Partido Comunista le tendría al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, gobierno del cual el asesinado exmilitar era opositor y, por ello, tenía asilo político en Chile.

Esta situación causó molestia en el mandatario, ante lo cual publicó en el sábado 2 de marzo en su cuenta de X: “El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente”.

“No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo, al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, sentenció.

Las declaraciones del presidente intensificaron las críticas por parte de la oposición.

¿Qué dijo Macaya?

Este miércoles, el senador Macaya manifestó en entrevista con Radio Infinita que le llama la atención, ante las declaraciones del presidente Boric, “que los chilenos no pueden tener el derecho a declararse como quieran”.

“Yo considero al Partido Comunista probablemente el más enconado adversario político, pero eso no significa que haya que eliminarlo de la vida pública”, agregó.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que el PC tiene derecho a participar en las elecciones democráticas, y, al mismo tiempo, “cada chileno tiene el derecho a declararse como quiera. No es el Estado, no es el Gobierno, no es el presidente Boric quienes deciden si alguien o muchos se declaran anticomunistas -o antiderechistas, que también ocurre, o anticapitalistas- están en su derecho en el marco de la libertad de expresión”.

“Yo creo que los que actuamos en política somos personas que tenemos opinión pública, tenemos también derecho a poner en duda las credenciales democráticas del Partido Comunista, por ver solamente los efectos y cómo, por ejemplo, este fin de semana estaban aplaudiendo al embajador de Venezuela en Chile (Arévalo Méndez), y casi riéndose un poco de una cuestión que es tan brutal como el asesinato de un venezolano que era perseguido político por la dictadura de Maduro”, continuó.

De este modo, para el senador gremialista, lo que hizo el jefe de Estado emitiendo dichas declaraciones fue “desviar el foco de la atención hacia una cuestión que victimizaron un partido político que tiene mucho que explicar respecto a su apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro”, y, además, apuntó al presidente de dicha colectividad –Lautaro Carmona– luego que sostuvo que no considera el régimen de Maduro como una dictadura.