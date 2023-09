El consejero del Partido Republicano, Luis Silva, calificó de “absurdo” la idea de que su bancada rechace el texto constitucional en la votación final. Sus declaraciones se enmarcan luego de que reflotara la relevancia del Artículo 91 del reglamento de funcionamientos de los órganos del proceso.

En este se señala que una vez terminada la votación de todas las normas del texto, el último paso será que el Consejo Constitucional voté “la totalidad del texto, en una única votación, para cuya aprobación se requerirá de los tres quintos de sus integrantes en ejercicio“.

Cabe destacar que en caso de que el texto no reúna los 30 votos a favor y se rechace, no habría propuesta constitucional y por ende, no habrá plebiscito en diciembre.

Al respecto, Silva señaló que esta posibilidad “es una hipótesis de laboratorio“.

“Me parece absurdo sostener que un partido mayoritario en el Consejo, que se ha esforzado responsablemente por sacar adelante una Constitución que le hable a la ciudadanía, pueda estar barajando siquiera en su imaginación la posibilidad de al término de este proceso, es decir, el último día, la última votación esto se cae, está fuera de nuestro horizonte esa posibilidad”, dijo.

“Si es que por las razones que ustedes quieran imaginar, llegáramos a ese último día de votación con un texto que a los republicanos no nos gusta, con un texto que no nos interpreta, incluso en ese caso, nosotros le daríamos la última palabra a la ciudadanía. Haríamos campaña como corresponde, pero la última palabra la tiene la ciudadanía, así que esa hipótesis por lo menos para republicanos está despejada”, agregó.