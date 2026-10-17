Los Andes: Al menos cuatro personas fallecidas y cuatro heridas tras avalancha en Portillo

Senapred confirmó que hay al menos cuatro fallecidos y cuatro heridos tras la avalancha ocurrida en la Laguna del Inca, cerca del Centro de Ski Portillo en Los Andes (Región de Valparaíso).
No se descarta la existencia de otras personas atrapadas en el lugar.
Los lesionados están siendo trasladados a diversos centros asistenciales por personal SAMU.
En tanto, Bomberos continúa con los operativos de rescate agreste.
Según informó la institución, la emergencia se produjo alrededor de las 14:45 horas de este sábado cerca del centro de ski Portillo.
En el lugar trabaja personal de Bomberos de Los Andes con equipo de rescate agreste junto a Carabineros con apoyo de una brigada aeropolicial, SAMU, personal del Sistema Integrado Cristo Redentor y de Senapred Regional.
Carabineros detalló que se están efectuando trabajos de rescate y evacuación por parte de una patrulla de Rescate Especialistas en Montaña que es parte de la dotación de la Subcomisaría Libertadores.
En tanto, un helicóptero particular facilitado por el hotel Portillo se encuentra realizando maniobras de apoyo aéreo.
#Portillo:En Laguna del Inca, Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores, a cargo del Teniente San Martín, despliegan labores de rescate tras un deslizamiento de nieve que arrastró a 7 montañistas al interior de la laguna.
Lamentablemente se confirma el fallecimiento de 2 personas, mientras que otras 4 sobrevivieron y 1 permanece desaparecida.
Carabineros continúa desplegado en el sector, reafirmando su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de las personas, incluso en condiciones de alta complejidad.
#OrdenyPatria
— Carabineros Región de Valparaíso (@ZonaCarabValpo) October 17, 2026
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