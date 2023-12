Pablo Longueira, exsenador y quien se ha mantenido fuera de la primera política luego que saliera a la luz su vinculación con el caso SQM, afirmó que no nota las diferencias entre la UDI y el Partido Republicano.

“Hay discursos y votaciones de algunos UDI que me impresionan. Se ha desdibujado mucho. Es evidente que en las cúpulas hay más diferencias que en las bases. La UDI busca su identidad, pero no es fácil porque no existe una centroizquierda sólida. No hay interlocutor. Es demasiado fuerte la influencia del PC en el actual gobierno. Eso dificulta las diferenciaciones”, dijo en entrevista con El País.

El otrora ministro de Economía durante la primera administración de Sebastián Piñera apuntó a que “la seducción de Republicanos cruza a todos los partidos de Chile Vamos. Obviamente afecta principalmente a la UDI porque todos sus líderes provienen de la UDI Popular”.

Con todo, hizo una comparación con el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Según él, durante ese tiempo “se mimetizó la Concertación con el Frente Amplio y el Partido Comunista y terminó ganando la izquierda extrema”.

Bajo ese contexto, dijo creer que a Chile Vamos podría pasarle lo mismo: “En la derecha este fenómeno está en proceso de ocurrir. Si Chile Vamos no es bien liderado, puede ocurrirle exactamente lo mismo que ocurrió con la Concertación: desaparecer“.

Liderazgos actuales del gremialismo

El exmilitante de la UDI también abordó los liderazgos actuales al interior de Chile Vamos.

En relación con el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que “lo ha hecho muy bien en la conducción de todos los procesos constitucionales”, sin embargo, apuntó a que el gremialismo “no influye como ayer”.

“Esta totalmente mimetizado en Chile Vamos. Además, tiene muchos conflictos internos. Renovación Nacional también los ha tenido históricamente, pero creo que eligió una buena directiva que aún le falta más liderazgo e influencia política. Evópoli tiene una buena presidenta también, pero el partido muy poca adhesión pública, ya no es la marca que fue en algún minuto”, aseveró.

Y agregó que los tres partidos de oposición “se diferencian a estas alturas tan poco que no me extrañaría empezar a escuchar voces que llamen a fusionarse”.