Bomberos de Santiago anuncia acuartelamiento preventivo ante pronóstico de lluvias en la RM: Medida comienza este lunes

El Cuerpo de Bomberos de Santiago anunció un acuartelamiento preventivo a partir de las 18:00 horas de este lunes, ante los pronósticos meteorológicos para la Región Metropolitana durante los próximos días.

La medida fue determinada por el comandante de la institución, Giorgio Tromben, con el objetivo de mantener disponibles a los voluntarios y el material necesario en los cuarteles para responder oportunamente ante eventuales emergencias.

Como parte del despliegue preventivo, Bomberos informó que se realizó una sectorización de las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, considerando las zonas afectadas por las emergencias del pasado 8 de octubre y las quebradas que podrían activarse ante las condiciones meteorológicas.

A partir de esta distribución territorial, se asignarán compañías de Bomberos a sectores específicos para facilitar la respuesta ante posibles incidentes. Además, se contempla que unidades con carros especializados realicen recorridos preventivos en las zonas que puedan presentar dificultades.

La institución también designó a un oficial de Comandancia como enlace con la unidad de monitoreo de emergencias de la Municipalidad de Las Condes. Esta medida podría extenderse a otras de las nueve comunas que atiende el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Finalmente, Bomberos señaló que mantiene una coordinación con las autoridades correspondientes para disponer de los recursos necesarios ante las emergencias que puedan registrarse durante los próximos días.