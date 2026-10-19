Lluvias en Santiago: Gobierno decreta tres perímetros de seguridad en Las Condes, Puente Alto y Talagante por riesgo de afectación a viviendas

El Gobierno anunció la definición de tres perímetros de seguridad en la Región Metropolitana, específicamente en sectores de Las Condes, Puente Alto y Talagante, ante el sistema frontal que afectará a la zona central del país y el riesgo de inundaciones y remociones en masa.

La medida fue informada este domingo por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, tras encabezar una mesa técnica junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Respecto de las zonas contempladas, Alvarado explicó que el primer perímetro se establecerá en Las Condes, específicamente en el área afectada por el último aluvión, debido al elevado riesgo de remociones en masa.

“Hemos tomado la decisión, en la Región Metropolitana, de definir tres perímetros de seguridad. Primero, en la comuna de Las Condes, en la zona de influencia del último aluvión, porque las posibilidades de remoción en masa son altas de acuerdo a las condiciones de clima que acabo de señalar”, afirmó.

El segundo perímetro estará ubicado en Puente Alto, en las inmediaciones de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos. En tanto, el tercero se implementará en Talagante, específicamente en la ribera del río, donde aproximadamente 100 viviendas presentan una alta probabilidad de resultar afectadas por el sistema frontal, según indicó el ministro.

La autoridad explicó que la decisión se sustenta en informes técnicos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que identificaron los sectores más expuestos a posibles emergencias.

Alvarado también precisó que los perímetros de seguridad no constituyen un toque de queda. Su objetivo es restringir la circulación y reducir la presencia de personas ajenas a las zonas de riesgo. Los detalles de su implementación serán informados durante este lunes por la Delegación Presidencial Regional, en coordinación con Carabineros.