Metro de Santiago cierra estación de la Línea 2 por acumulación de agua

La tarde de este martes, Metro de Santiago anunció el cierre de la Estación Departamental de la Línea 2.
La medida fue tomada debido a una acumulación de agua en la estación “debido a una filtración externa a Metro, NO relacionada con la lluvia“.
“Estación Departamental L2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, debido a acumulación de agua“, señalaron en redes sociales.
El servicio de trenes en la Línea 2 actualmente solo está disponible desde Vespucio Norte hasta Lo Vial y desde Ciudad del Niño hasta Hospital El Pino
15:15 hrs. 🟡 Estación Departamental #L2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, debido a acumulación de agua.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 20, 2026
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