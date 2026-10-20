Metro de Santiago cierra estación de la Línea 2 por acumulación de agua

La tarde de este martes, Metro de Santiago anunció el cierre de la Estación Departamental de la Línea 2.

La medida fue tomada debido a una acumulación de agua en la estación “debido a una filtración externa a Metro, NO relacionada con la lluvia“.

“Estación Departamental L2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, debido a acumulación de agua“, señalaron en redes sociales.

El servicio de trenes en la Línea 2 actualmente solo está disponible desde Vespucio Norte hasta Lo Vial y desde Ciudad del Niño hasta Hospital El Pino