Lluvias intensas en Santiago: A qué hora comenzará lo más fuerte del temporal este martes

Las lluvias más intensas del sistema frontal que afecta a Santiago se esperan a partir de las 16:00 horas de este martes, con un aumento de las precipitaciones especialmente desde las 17:00 horas. El período de mayor intensidad se concentraría durante la tarde y noche, con una disminución prevista hacia la medianoche.

Según la proyección horaria de Meteored, se esperan dos franjas de precipitaciones importantes: entre las 16:00 y las 19:00 horas, y entre las 20:00 y las 22:00 horas.

La actualización de Meteored también elevó su pronóstico de precipitaciones para este martes, pasando de 28 a 35 milímetros de agua caída. La proyección contempla cerca de 5 milímetros entre las 17:00 y las 18:00 horas, además de otros 4,6 milímetros entre las 21:00 y las 22:00 horas.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes una nueva alerta por probables tormentas eléctricas para sectores del valle, la precordillera y la cordillera de la Región Metropolitana. El organismo advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones fuertes en períodos breves, mientras que también existe la posibilidad de granizadas localizadas.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene Alerta Roja por riesgo de remociones en masa en diez comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

El Gobierno también dispuso la suspensión de clases durante este martes en esas diez comunas y estableció polígonos de seguridad en sectores de Las Condes, Puente Alto y Talagante.