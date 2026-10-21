Líder es multado con más de $3 millones por fallas de seguridad tras robo de vehículo a cliente en estacionamiento de supermercado en Maipú

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Administradora de Supermercados Híper Líder Ltda. a pagar una multa de 50 UTM —equivalente a poco más de $3,6 millones— por incumplir su deber de seguridad tras el robo de un vehículo desde el estacionamiento de uno de sus locales en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Según lo informado por el Poder Judicial, en su resolución, la Octava Sala del tribunal de alzada revocó una sentencia del Segundo Juzgado de Policía Local de Maipú, que había rechazado la denuncia presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2021, cuando un cliente dejó su vehículo en el estacionamiento subterráneo del supermercado ubicado en avenida Pajaritos y, al regresar, constató que había sido sustraído.

La empresa argumentó que el estacionamiento era gratuito y que contaba con guardias y cámaras de vigilancia. Sin embargo, la Corte determinó que estas medidas no fueron suficientes para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad.

En ese sentido, el fallo estableció que “la propia sustracción del vehículo desde el estacionamiento administrado por la denunciada demuestra que las medidas de seguridad adoptadas para la protección de los consumidores eran ineficaces”.

Asimismo, el tribunal descartó que la gratuidad del estacionamiento o el hecho de que el afectado no hubiera realizado compras directamente en el supermercado eximieran a la empresa de responsabilidad.

Con estos antecedentes, acogió la denuncia infraccional del Sernac y estableció una multa de 50 UTM a beneficio fiscal, sin fijar una indemnización para el propietario del vehículo.