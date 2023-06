Este viernes fue publicada oficialmente la aprobación en el Congreso del proyecto que modifica la ley de tránsito y que habilita una prórroga progresiva que permite la renovación de las licencias de conducir.

¿Cuál era el problema?

Durante 2023 hubo una alta demanda para realizar dicho trámite en distintos municipios del país, ante el término de las prórrogas que fueron establecidas con motivo de la pandemia del COVID-19 en 2020.

Esta situación provocó que algunas personas tuviesen horas agendadas para hasta seis meses más, lo que dejó a los conductores afectados en una situación complicada, al no poder usar su vehículo por tener la documentación vencida, pero tampoco tener la posibilidad de reacreditarla.

¿Qué indica la modificación?

Para permitir a los conductores desplazarse con sus documentos al día, la ley establece una extensión del periodo vigente y de la exigencia de renovación de dicha credencial.

La ley indica la prórroga por dos años, contados desde la fecha de vencimiento consignada en el documento, de la vigencia de todas las licencias de conductor que correspondían originalmente a ser renovadas durante 2022.

También permite la extensión por un año, en los mismos términos, para las licencias cuyo control correspondía a 2023 y 2024.

Las licencias no profesionales clase B -para vehículos motorizados de tres o cuatro ruedas de uso particular-, C -para vehículos con motor fijo o agregado (motocicletas, motonetas)- o especiales -vehículos policiales, de tracción animal o maquinaria automotriz-, que correspondían al periodo 2020 – 2024, se renovarán en el plazo que resta conforme a lo establecido en el artículo 19, contando desde la fecha de vencimiento consignada en el documento.

Para las licencias profesionales y aquellas que se hayan entregado conforme al inciso final del artículo 22, su renovación se otorgará por el término que corresponda de acuerdo a las reglas generales.

El proyecto aprobado tuvo su origen en la moción de las diputadas Catalina Pérez y Camila Rojas y los diputados Jaime Sáez Quiroz, Carlos Bianchi, Félix Burgueño, Felipe Camaño, Marcos Ilabaca y Jaime Mulet.

Revisa la publicación acá: