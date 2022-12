En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio, el Gobierno promulgó la Ley que tipifica como delito el suicidio femicida. Además, modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales y proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales.

La iniciativa fue aprobada el pasado 31 de agosto en el Congreso y tipifica los delitos de inducción al suicidio y el suicidio femicida. “Hoy damos este paso que es ingresar las indicaciones para crear una pensión para los niños y niñas que sufren el asesinato del femicidio de sus madres”, detalló la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

“Esperamos que prontamente también el Senado tenga a bien despachar la ley integral de violencia contra las mujeres, donde además estamos ingresando a los niños y niñas no sólo como testigos, sino también como víctimas de la violencia contra sus madres y cuidadoras”, agregó.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric recaló que la nueva Ley “viene a cubrir un vacío en la legislación chilena al incorporar derechos específicos para las víctimas de violencia sexual y en el transcurso de la investigación, evitar la revictimización, protegiendo su identidad, intimidad, seguridad y dignidad”.

Y complementó: “Las cifras no son alentadoras, pero también eso tiene que ver con que estamos preocupándonos que haya más denuncias. No podemos descansar mientras siga habiendo una denuncia, una mujer violentada, no podemos sentirnos tranquilos. Acá la felicidad no pasa por ahí, sino cuando logremos erradicar definitivamente en nuestra sociedad la violencia contra las mujeres”.

¿En qué consiste la nueva normativa?

Uno de los países pioneros en reconocer en tipificar el suicidio femicida fue El Salvador. En conversación con BBC Mundo, Silvia Juárez, representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), explicó que es un “efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer”.

En el caso de Chile, el padre de Antonia Barra en conjunto con organizaciones feministas se han movilizado para que la justicia reconozca el suicidio femicida. ¿Qué repercusiones tiene? La Ley Antonia, permitirá que el suicidio femicida tenga persecución penal por múltiples factores, ya sea por agresión física o psicológica.

Antonia Barra, era una joven de 20 años y se suicidó tras ser víctima de violencia sexual por Martín Pradenas, quien fue sentenciado a 20 años de cárcel por delitos sexuales. “No tengo que ser yo como víctima, dedicarme y dirigir un equipo para lograr la justicia de nuestra hija. Mi legado es que las instituciones sean las responsables, porque las familias en algún minuto se quiebran y dejan de buscar justicia porque no creen en el sistema”, recalcó Alejandro Barra.

Esta Ley incorpora derechos específicos para las víctimas de violencia sexual en el transcurso de la investigación, evitando su revictimización, protegiendo su identidad, intimidad, seguridad y dignidad.

Por otra parte, el presidente Gabriel Boric anunció indicaciones al proyecto de ley de Reparación para Víctimas de Femicidio:

Pensión de reparación por orfandad: en beneficio de los hijos e hijas menores de 18 años de las mujeres víctimas de este delito.

en beneficio de los hijos e hijas menores de 18 años de las mujeres víctimas de este delito. Campaña de prevención y erradicación de violencia contra la mujer : establece deberes específicos de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación, sanción y reparación.

: establece deberes específicos de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación, sanción y reparación. Plan Chile para Todas: seguridad ciudadana, económica y social para mujeres.Esto tiene como propósito “redistribuir las responsabilidades de cuidado y mejorar los niveles de participación laboral de las mujeres”.