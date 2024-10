“Cuando te agarremos te aremos pi…”: Leonarda Villalobos denuncia nuevas amenazas al interior de penal San Miguel

Según informes, el incidente ocurrió el 13 de octubre, cuando una compañera de celda detectó un papel arrastrado bajo la puerta con un mensaje amenazante dirigido a Villalobos, que incluía un dibujo de un cuchillo.

La defensa de la abogada María Leonarda Villalobos, imputada en el marco del Caso Audios, presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras recibir una nueva amenaza al interior de la Cárcel de San Miguel, en donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizada el pasado 27 de agosto.

Según consigan La Tercera, el hecho habría ocurrido pasadas las 22 horas del domingo 13 de octubre, cuando Villalobos se encontraba recostada en su cama en el módulo de alta connotación pública, cuando una de sus compañeras de celda detectó como un papel de cuaderno se arrastraba por debajo de la puerta.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Metropolitana Sur, la nota venía con el nombre de “Villalobos” al exterior y al abrirla ambas reclusas pudieron ver un dibujo de un cuchillo, aludiendo a una agresión, y un mensaje que expresaba: “Villalobos…Vieja cu.., creí que la yuta te va a defender. Cuando te agarremos te aremos pi…, vieja cu… te odiamos” (sic).

“El mensaje presenta claras amenazas hacia mi persona, por lo que concurro a la guardia a dar cuenta a la encargada del módulo de la situación acontecida, entregando dicho papel”, argumentó Villalobos en el escrito de la denuncia.

Por su parte, la compañera de celda que percibió la llegada de la amenaza declaró: “La puerta estaba cerrada, mientras veíamos televisión, momento en que veo el piso, me percato de que habría un papel, el cual abro y se lo paso a la señora Villalobos, ya que decía que era para ella, no me percato de quién podría ser la persona que tiró el papel”.

Luego de esto se dio aviso inmediato a la custodia de la celda y a la guardia para iniciar el proceso de denuncia correspondiente ante Fiscalía.

Cabe recordar que la defensa de Villalobos, encabezada por Alejandra Borda, ya había reclamado por los riesgos que representaba para su representada el continuar en el penal, argumentando una discriminación de género en relación con la existencia del Anexo Capitán Yáber, en donde se encuentra recluido el abogado Luis Hermosilla, imputado por el mismo caso.

Tras el hecho, Gendarmería ha implementado medidas de seguridad, incluyendo rondas continuas grabadas con cámaras GoPro en la sección donde se encuentra Villalobos. Esta es la segunda vez que recibe amenazas en prisión; en un incidente anterior, también había denunciado haber sido objeto de un mensaje intimidante.

La fiscal de turno, Denisse Villanueva, ha comenzado las diligencias correspondientes para investigar la amenaza, mientras el tribunal sigue pidiendo informes periódicos sobre el estado de la imputada. Villalobos y su compañero de defensa continúan reclamando condiciones más seguras y adecuadas para su reclusión.