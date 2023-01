Durante la mañana de este viernes, un grupo de personas dejó un león muerto en el frontis de La Moneda para manifestarse en contra del Gobierno.

“El Gobierno mata animales, no más pitutos políticos en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)”, señalaba un lienzo instalado junto al fallecido felino.

Carabineros reveló que se trata de personal del Zoológico de Los Ángeles, de la Región del Biobío, quienes denunciaron que el SAG los habría obligado a sedar a los animales por un procedimiento, producto de lo cual habría muerto el león llamado Zeus.

El representante legal del zoológico, César Chananpa, señaló que el servicio “nos obliga a sedar a todos nuestros animales que lo requieran para hacer lectura de su chip identificatorio, porque, según ellos, había problemas con la trazabilidad”.

“No había ningún problema con la trazabilidad de leones porque nosotros no hemos ingresado ni sacado leones africanos de estas características de nuestro recinto, pero aun así nos obligaron”, agregó Chananpa, quien sostuvo que se mantendrán con el animal en el lugar hasta “tener una respuesta del Gobierno”.

“En el SAG no hay profesionales competentes, sino que hay militantes de partidos políticos. Hoy día quien dirige esa institución no es un médico veterinario, no es un ingeniero agrónomo”, agregó.