Leda Bergonzi es popularmente conocida como “La sanadora de Rosario”, en referencia a la ciudad portuaria al noroeste de Buenos Aires. Donde va causa furor entre sus seguidores, popularidad que también se ha trasladado a Chile.

A eso del mediodía de este viernes, mil personas llegaron hasta el Templo Votivo de Maipú, algunos se encontraban acampando desde ayer, a pesar de las altas temperaturas y de sus enfermedades, siendo en su mayoría adultos mayores.

¿El propósito? Tener un cupo para ver a la “sanadora” argentina, quien estará presente en dicho lugar, este sábado 6 de enero, a eso de las 8:30 horas.

Según el cronograma, a eso de las 13:30 horas ya no se permitiría más el ingreso, y luego a las 15:00 horas se realizará una eucaristía oficializada por el rector del Templo Votivo de Maipú.

“Mañana es un evento grande, esperamos a miles de personas. No sabemos exactamente cuantas, no quisiéramos más de 3.500, si no ya sería difícil atender a todos, y efectivamente estamos coordinados con el personal del santuario”, señaló el sacerdote Marcelo Aravena, rector del Santuario Nacional de Maipú.

En cuanto a las gestiones, detalló el sacerdote Aravena que la visita de Bergonzi, surgió a partir de las gestiones de una familia chilena que fue hasta Rosario con su hija enferma, y ella sanó de su dolencia.

“Entonces los papás dijeron, no dejemos esto aquí solamente para los argentinos, llevemos esta experiencia también a Chile”, relató.

Este lunes 8 de enero, la argentina también realizará una ceremonia en la Gruta de Lourdes, en Quinta Normal. El encuentro está programado a eso de las 8:30 horas, y la eucaristía a las 12:00 horas.

En cuanto a cortes de tránsito o desvíos en la comuna de Quinta Normal, el comandante Joel Ríos, de la Perfectura Rinconada, indicó que se están evaluando estas acciones, dependiendo de la aglomeración.