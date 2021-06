Diversas reacciones se han generado tras la caída de Mario Desbordes en la candidatura a la presidencia de Renovación Nacional, esto tras caer ante el senador Francisco Chahuán.

El actual parlamentario por la Región de Valparaíso se impuso con el 53% de los comicios, en desmedro del 47% obtenido por el ex ministro de Defensa.

Tras esto, el aspirante a La Moneda de la UDI, Joaquín Lavín, fue consultado respecto a un debilitamiento que esto podría generar en la candidatura presidencial de Desbordes, pensando en las elecciones primarias de Chile Vamos.

Al respecto, el alcalde de Las Condes manifestó que “creo que no corresponde sacar ese tipo de cuentas, decir que ayer hablé con el senador Francisco Chahuán para felicitarlo personalmente por su triunfo, creo que no me corresponde entrar a opinar de eso. Tengo la mejor opinión de Mario Desbordes y le deseo a él, en lo personal, lo mejor”.

Por otro lado, varias voces de RN han decidido no apoyar la candidatura presidencial de Desbordes y se inclinaron por el independiente Sebastián Sichel, como es el caso del diputado Tomás Fuentes y el Senador Juan Castro.

Este último hizo un llamado al representante de su partido a declinar su carrera presidencial.

“El partido Renovación Nacional necesita personas que tengan la capacidad de escuchar y de trabajar. A Mario Desbordes le estoy pidiendo que haga un gesto por Chile, necesitamos tener un candidato presidencial de verdad y Sebastián Sichel es el único que le tiene la posibilidad de poder ganar la presidencial. Por eso Mario te pido de verdad, depone tu candidatura”, expresó Castro.

Este lunes 21 de junio, tanto Desbordes como Sichel, además de Lavín e Ignacio Briones (Evópoli), participarán en el primer debate oficial, el cual será transmitido en exclusiva por CNN Chile y Chilevisión.