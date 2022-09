Esta jornada, el senador Juan Ignacio Latorre señaló que el proyecto del TPP11 cuenta con los votos en el Senado para ser aprobado.

A través de una vocería en La Moneda, el también presidente de Revolución Democrática sostuvo que: “Esta semana conversamos como bancada de Apruebo Dignidad (…) hemos sido críticos por el TPP11, que por lo demás no está en nuestro programa de Gobierno”.

En esa línea, señaló que ya trabajan en proyectos alternativos en caso de que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) sea aprobado.

Sobre lo mismo, detalló que se trata de un “mecanismo de resolución de controversias entre inversionistas y Estados. Eso es algo que nosotros sí lo pusimos explícitamente en nuestro programa de Gobierno y ahí hay gestiones que está haciendo la Cancillería, las famosas six letters, estas cartas bilaterales que se negocian país a país, donde Nueva Zelandía por ejemplo lo hizo y es posible, pero eso no es inmediato, en algunos países es más fluido, con otros cuesta más una negociación y por tanto, es un proyecto que hoy día no tiene urgencia, si los comités de la derecha están presionando para que se vote pronto; sin embargo, estas gestiones de la Cancillería son importantes que se lleven a cabo”.

“Creo que los votos en el Senado están para aprobarse independiente de la postura crítica desde la izquierda, desde Apruebo Dignidad, e incluso de varios senadores y senadoras del oficialismo, de la Democracia Cristiana algunos, podrían ser contrarios”, zanjó.