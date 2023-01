(CNN en Español / CNN Chile) – Se encendieron las alarmas en cuanto al combate al crimen organizado, esto inició al inicio de esta semana en la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, cuando el presidente de la instancia, Jaime Araya, consultó al subdirector de inteligencia, respecto a la migración de las maras tras la ofensiva del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo cual respondió el jefe policial: “para ser fiel a esa respuesta, pediría hacer una sesión reservada (secreta)”.

Este lunes la comisión se reunirá a las 15:00 de la tarde en una comisión secreta, en donde participarán el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz Yáñez, y los prefectos inspectores Luis Silva y Paulo Contreras.

La diputada Daniela Astudillo (PS), quien participará de la sesión reservada, adelantó ayer que de acuerdo a la información proporcionada en la comisión, según consignó Emol, “ya habrían ingresado a nuestro país distintas bandas criminales, y posiblemente las maras también estarían en nuestro territorio; esto significa que el Gobierno tiene que tomar medidas mucho más drásticas”.

En cuanto a las versiones oficiales del Gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aclaró que no cuenta con los antecedentes para confirmar la presencia de las maras salvadoreñas en el país. “Hasta ahora no tengo ninguna información de las policías ni de inteligencia que me permita afirmar que hay presencia de las maras en Chile”, aclaró.

Y agregó que “hay una convocatoria de carácter reservada que va a realizar en el Parlamento. Está convocada la Policía de Investigaciones. Igualmente, yo he pedido informes de inteligencia previo a esa reunión”.

Sin embargo, existe información cruzada al respecto, porque los informes del Ministerio Público desde hace tres años han advertido que el crimen organizado llegó al territorio nacional. Además, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público aseguró a Ex -Ante que el gremio informó a los ministerios del Interior y de Justicia la presencia de estas pandillas en Chile.

Según el fiscal Francisco Bravo, las reuniones para tratar el arribo de bandas criminales se llevaron a cabo en el mes de noviembre, en cual se les transmitió la preocupación por el modus operandi en varios homicidios, donde hubo actuación de sicarios.

“Nosotros sostuvimos reuniones con el subsecretario del Interior (Manuel Monsalve), con el subsecretario (Eduardo) Vergara (Prevención del Delito) y con el subscretario (Jaime) Gajardo (de Justicia), a quienes le hicimos saber de la presencia en Chile del Tren de Aragua y de las maras salvadoreñas”, aseveró.

Qué es y cómo funciona la Mara