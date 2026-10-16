Las Condes crea mesa asesora para analizar riesgos y prevenir nuevas emergencias climáticas en la comuna

Esta jornada, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, lideró la primera Mesa Asesora de Riesgo y Desastre Comunal, la cual integró junto a diversos especialistas de universidades, centros de estudios y organismos públicos, con la finalidad de estudiar, analizar y prevenir eventuales catástrofes climáticas, como la ocurrida la semana pasada en la comuna.

La cita contó con la participación de expertos de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y en el ámbito privado, y además estuvieron presentes los especialistas de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Asociación Parque Cordillera y los equipos municipales.

Durante el encuentro, la jefa comunal sostuvo que continúan siendo una zona de catástrofe, “y todas nuestras acciones tienen que estar enfocadas no solo en la recuperación, sino también en prevenir que puedan ocurrir nuevos desastres. Por eso hemos convocado a expertos de distintas universidades y centros de estudio, para sumar información relevante que permita tomar mejores decisiones a corto, mediano y largo plazo”.

En ese contexto, San Martín enfatizó que el trabajo de la mesa no se limitará a una única instancia, sino que buscará reunir antecedentes para orientar las decisiones municipales en materia de prevención.

“Esta no es solo una reunión, le hemos pedido a los expertos continuar con este trabajo para que podamos contar con toda la información necesaria y avanzar en las mejores decisiones respecto de nuestras quebradas, cuencas y obras de infraestructura“, dijo.

Respecto de las labores de recuperación tras la emergencia climática, la líder comunal destacó los avances en materia de conectividad, aunque señaló que aún quedan trabajos pendientes para normalizar la situación de la comuna.

“Las vías principales ya se encuentran despejadas, lo que ha permitido recuperar la conectividad, aunque continúan las tareas para restablecer completamente las condiciones anteriores a la emergencia”, sostuvo.

Además, San Martín llamó a los vecinos a mantenerse informados por los canales adecuados y atender a las medidas de contención y seguridad que puedan informarse los siguientes días.