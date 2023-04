Óscar Landerretche, expresidente del directorio de Codelco, opinó este viernes sobre la Estrategia Nacional del Litio que presentó el presidente Gabriel Boric.

En conversación con Radio Duna, el economista aseguró que “el gobierno trató una vez más de hacer dos cosas que no son posibles de hacer al mismo tiempo”.

“No podemos hacer una minería moderna y al mismo tiempo dejar contentos a los Quilapayún. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo intentaron hacer así y no sé si salió muy bien comunicacionalmente”, planteó Landerretche.

En ese sentido, dijo que “el presidente trató de hacer esas dos cosas y se les armó una majamama“.

Rol de Codelco

Respecto al rol que cumplirá la cuprífera estatal en la estrategia que presentó el Ejecutivo, Landerretche aseveró que Codelco cuenta con la capacidad, pero advirtió que “no será tan fácil“.

“Efectivamente, Codelco es una empresa con la capacidad, tamaño y experiencia corporativa de negociación de contratos de este tipo, en ese sentido se puede. Pero Codelco está pasando por un momento súper difícil“, agregó.

Por último, recordó que “el litio es un elemento estratégico” y mencionó, apuntando a los intereses extranjeros, que “hay un problema estratégico”. “Yo llamaría a no ser pánfilo“, concluyó.