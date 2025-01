“Genera pena”: El lamento de Claudio Bravo tras sufrir robo de $150 millones en zapatillas

El exseleccionado nacional expresó su frustración luego de que un grupo de delincuentes ingresara a una propiedad suya en Buin y se llevara un valioso cargamento de zapatillas. El hecho ocurre días después de otro robo en su casa.

El excapitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, fue víctima de un millonario robo en una propiedad suya ubicada en la comuna de Buin, Región Metropolitana.

Según información policial, un grupo de delincuentes ingresó a la parcela, ubicada en Camino Maipo, donde se encontraban estacionados dos camiones con containers cargados de zapatillas.

Los antisociales lograron vulnerar los sellos de seguridad y sustrajeron la mercadería, la cual está avaluada en aproximadamente $150 millones.

Este hecho se suma a un robo anterior ocurrido el pasado 20 de enero, cuando sujetos ingresaron a la casa de Bravo y robaron la camioneta de su hermano.

¿Qué dijo?

En conversación con la prensa, Bravo expresó su descontento y preocupación por la situación. “Genera pena. El que roba, no roba una vez, robará en reiteradas oportunidades. Robará aquí, robará más allá, robará en otras comunas“, afirmó.

El portero manifestó su tristeza por este tipo de delitos y señaló que no le interesa si la propiedad afectada es suya o de un familiar. “Da igual si es mío o no es mío, es de un familiar, es de un primo, de un sobrino, de un hijo, o si es tuyo, da lo mismo. Lo que pasó es que entraron a robar cuatro o cinco tipos, no sé cuántos serán“, comentó.

Las autoridades siguen investigando el caso para dar con el paradero de los responsables y recuperar la mercadería sustraída.